Джакарта, , 08:51 — REGNUM Центр вулканологии и снижения геологических опасностей в Индонезии зафиксировал три извержения вулкана Семеру 7 декабря, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое извержение произошло в 01:02 по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 1000 метров. Затем в 02:44 снова произошло извержение Семеру, которое длилось 454 секунды. Последнее извержение вулкана произошло в 05:54.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодоотправился к месту извержения вулкана Семеру, чтобы встретиться с пострадавшими.

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