Москва, 7 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, в Москве открывается международный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Форум пройдет в смешанном формате — онлайн и офлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Главная тема мероприятия — Discovering NextTech («Знакомство с технологиями будущего»). Он проводится в рамках ежегодного форума «Открытые инновации».

На форуме обсудят перспективные технологи, внедрение искусственного интеллекта и инноваций в разных сферах. В частности, участники обсудят такие темы, как ESG (экология, зеленая энергетика), Quality of life (урбанистика, цифровые сервисы) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва удостоилась награды в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне (Испания).

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