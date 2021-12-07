Ташкент, 7 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Ташкенте 5 декабря при получении взятки в размере 29 тысяч долларов задержан высокопоставленный сотрудник центрального аппарата Генпрокуратуры Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

В сообщении отмечается, что задержанный, имя которого не называется, занимал должность заместителя начальника главного управления генеральной прокуратуры Узбекистана.

По версии следствия, задержанный, потребовал у своего знакомого, руководителя строительной компании, материальное вознаграждение за оказание содействия. Содействие заключалось в том, что прокурор помог предпринимателю выиграть тендер на реконструкцию городского общежития.

«В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности, мужчина был задержан в ресторане в Ташкенте при получении вышеназванной суммы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан. Начато следствие.