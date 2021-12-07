Казань, , 08:50 — REGNUM В Казани в отношении 31-летней женщины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Видеоролик, где жительница столицы Татарии наносит побои малолетней дочери был размещен в социальных сетях, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

Инцидент произошел 1 декабря. Женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по проспекту Победы в Казани жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Ребенка у матери изъяли, малышка находится под присмотром медиков.

Перед органами прокуратуры инициирована передача в производство следственного управления из МВД по РТ ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии глава семьи в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои двум сыновьям. Причиной преступления стало то, что дети заступались за мать во время скандала с отцом. Кроме этого, мужчина в мае принес в дом канистру с бензином и пообещал сжечь жилище с женой и детьми. Также в состоянии алкогольного опьянения мужчина на почве неприязненных отношений 18 октября стал душить свою 45-летнюю супругу, но ей удалось вырваться.

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