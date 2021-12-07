Пекин, 7 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Объём торговли России и Китая с января по ноябрь 2021 года включительно увеличился на 33,6% относительно того же периода в прошлом году. Он составил $130,428 млрд, сообщает 7 декабря Главное таможенное управление КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Экспорт товаров в Россию составил за 11 месяцев $59,44 млрд (+31,3%), а импорт товаров и услуг из России — $70,987 млрд (+35,5%). Только за ноябрь две страны наторговали на $14,744 млрд.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и КНР снизился на 2,9%, он составил $107,76 млрд.

Вместе с тем Китай и США за 11 месяцев года нарастили товарный оборот на 30,2%, он составил $682,322 млрд. Экспорт из Китая в США вырос на 28,3% — до $519,913 млрд, а импорт из США вырос на 36,9%, до $162,408 млрд. В ноябре объём взаимной торговли составил $72,486 млрд.

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