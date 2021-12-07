Кишинёв, 7 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) снимает своего кандидата на пост мэра в городе Бельцы. Объявление об этом было размещено на странице партии в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Кандидат от ПДС Борис Маркоч занял третье место в первом туре, но ЦИК решил включить его в список кандидатов второго тура, так занявшую первое место кандидата от партии «Шор» Марину Таубер отстранили от выборов.

«Во избежание спекуляций ПДС объявляет о снятии с предвыборной гонки за пост мэра муниципалитета Бельцы своего кандидата Бориса Маркоча», — говорится в сообщении.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования 47,9% голосов. Независимый кандидат Николай Григоришин получил тогда 20,9% голосов, а Маркоч — 14%. В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.