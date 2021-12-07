Ярославль, , 09:22 — REGNUM В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение. О сильном снегопаде ярославцев предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Снегопад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным Ярославского Гидрометцентра в регионе днём 7 декабря ожидается сильный снегопад. В связи с с этим МЧС призывает жителей быть осторожнее на дорогах.

Главам городов, а так же филиалу ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» и Ярославской дорожной службе предписано подготовиться к непогоде заранее.

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