Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Средства на две секретные программы по разработке новых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собирается запросить у американского Конгресса министерство обороны США. Об этом 6 декабря заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью газете Politico.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть две (программы), которые я собираюсь предусмотреть в бюджете на 2023 (финансовый) год в той или иной форме», — сказал он.

При этом Кендалл уточнил, что имеются ввиду беспилотники, предназначенные «для совместной работы с истребителями, такими как F-22 или F-35».

«С другой стороны, они работают совместно с бомбардировщиками, такими как B-21», — указал министр американских ВВС.

Также он добавил, что эти программы присутствуют в бюджетном запросе Пентагона, который должен поступить в Конгресс в начале 2022 года.

«Это будут <…> засекреченные программы. <…> Но я попытаюсь сделать так, чтобы они были запущены в 2023 году», — отметил Кендалл.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что Украина закупила в Турции значительно больше ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее, и рассчитывает на новые поставки.