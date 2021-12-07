Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В своей новой книге Джеймс Кэмерон рассказал, что хотел снять снять фильм про свою версию Человека-паука. Об этом 7 декабря сообщает портал Comicbook.

Cristian Bortes Человек-паук

Книга режиссёра называется «Технический нуар: искусство Джеймса Кэмерона». В ней кинематографист сообщил, что его кинокомикс поместил бы Питера Паркера в «суровую реальность». Он также рассказал, что получил по этому поводу «благословение» от автора комиксов Стэна Ли. «Супергерои в целом всегда казались мне чем-то вроде фантастики, и я хотел сделать что-то, что было бы больше в духе «Терминатора» и «Чужих», — написал Кэмерон, добавив, что его фильм помещал бы зрителей в реальность в первые же минуты.

«Парня укусил паук. Он превращается в этого ребенка с этими способностями, и у него есть эта фантазия о Человеке-пауке, и он делает этот костюм, и он ужасен, а затем ему нужно улучшить костюм, и его большая проблема — это чертов костюм», — сообщил режиссёр. Кэмерон отметил, что ему было бы «весело» снимать подобный фильм.

Напомним, фильмы «Аватар» и «Титаник» Джеймса Кэмерона занимают первую и третью позиции в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа (на втором месте — кинокомикс «Мстители: Финал»). В рейтинге самых кассовых картин с учётом инфляции они расположились на второй и третьей строчке (на первом месте находится лента «Унесённые ветром» Виктора Флеминга).