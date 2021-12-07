Владивосток, , 09:02 — REGNUM Планы по строительству города Спутник в Приморье обретают реальные черты — уже рассматривается третий вариант размещения города-миллионника. Участок расположен в бухте Горностай во Владивостоке. В развитии проекта уже заинтересованы не менее трех застройщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства края.

Владивосток Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

Читайте также: Чекунков уверен в конкуренции нового города Спутника с Крымом и Сочи

На данный момент для строительства первого города-миллионника на Дальнем Востоке рассматриваются земельные участки «Спутник» и «Байкал» в Надеждинском муниципальном районе, а также перспективная площадка «Щитовая» в бухте Горностай.

«Выбор данной площадки обусловлен выгодным географическим положением — всего пять минут до объездной дороги, вид на море», — пояснили специалисты.

В данный момент ведутся предварительные расчеты объёма жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, всего, что нужно для комфортного проживания в новом городе.

Как сообщало ИА REGNUM, в перспективе создаваемый новый город Спутник станет конкурировать в сфере туризма с Крымом и Сочи, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.