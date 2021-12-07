Ульяновск, 7 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области на заседании регионального Законодательного собрания принят во втором чтении проект бюджета на 2022 год. С бюджетным посланием перед депутатами выступил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Перед голосованием по проекту бюджета к депутатам обратился руководитель региона Алексей Русских, выделив приоритеты социально-экономического развития региона и подчеркнув, что законопроект направлен на обеспечение социальных гарантий и финансовое оздоровление. По мнению губернатора, это первый шаг «глубокой системной работы» в рамках финансовой политики.

«Общими усилиями в очень непростых условиях нам удалось сформировать приемлемый, хотя и во многом компромиссный бюджет, который, я считаю, позволит нам решать текущие и долгосрочные задачи», — подчеркнул Алексей Русских.

По его словам, цель законопроекта — повышение качества жизни и благосостояния жителей региона, а в основе бюджетной политики —«возвращение социального оптимизма в жизнь ульяновцев», оздоровление бюджета, сокращение долгов и развитие региона.

Законопроект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов принят во втором чтении. Согласно документу, доходы в 2022 году прогнозируются на уровне 72,9 млрд рублей, в том числе ожидается получение 18 млрд рублей федеральной помощи. Расходы спроектированы в сумме 77,9 млрд рублей, дефицит бюджета оценивается в 5 млрд рублей. В 2022 году в Ульяновской области будет реализовано 20 государственных программ на общую сумму 76 млрд рублей.

Исполняющая обязанности министра финансов Наталья Брюханова отметила, что в приоритете остаются социальные расходы, на долю которых проходится 69,2% трат (или 54 млрд рублей). Из них так называемый «детский бюджет» (поддержка семьи и детей) превысит 24 млрд рублей.

В государственных программах предусмотрено исполнение национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным. В частности, на сохранение здоровья и благополучия граждан направят 32,4 млрд рублей, на модернизацию образования — 15,4 млрд рублей, развитие спорта — 1,5 млрд рублей, развитие транспортной системы — 7,4 млрд рублей, поддержку АПК — 4,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти отмечали, что в рамках формирования бюджета скорректированы подходы к долговой политике. В настоящее время государственный долг превышает 41 млрд рублей, из них заместили бюджетными кредитами 13,5 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше 700 млн рублей на обслуживание долга.