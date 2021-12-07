Самара, , 08:45 — REGNUM Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Самарской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

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Сообщается, что за неделю прививки от этой инфекции получили немногим более 55 тысяч жителей региона, в то время как неделей ранее было привито на 2,4 тысячи больше. При этом всего первым компонентом вакцины привились 1 564 288 жителей (76,9% от плана), что составляет 49,6% от населения области. Завершили вакцинацию 179 085 человек (47% от планового значения).

Отмечается, что нехватки вакцин в регионе нет. Во всех медицинских учреждениях имеется необходимый запас. В настоящее время в области привиться от COVID-19 можно почти в 200 пунктах вакцинации, также работают пункты вне лечебных учреждений. Так, в Самаре в колледже им. Ляпиной каждый день работают пять прививочных бригад.

Сообщается, что плановых значений по доле привитого населения достигли лишь семь муниципалитетов региона, а в 17 муниципальных образованиях нужно кратно усиливать работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в медицинских учреждениях Самарской области на 46% уменьшился среднесуточный расход кислорода.