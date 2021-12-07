Цюрих, Швейцария, 7 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью признаёт право стран на решения о присутствии или отсутствии официальных лиц на соревнованиях. Об этом говорится в опубликованном 7 декабря заявлении организации.

Олимпийские игры

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным», — сказано в заявлении.

Также в МОК отметили, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остаются вне политики. В организации заявили, что приветствуют такой подход в отношении атлетов.

Напомним, 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Американские официальные лица не будут присутствовать на соревнованиях.

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