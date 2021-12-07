Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Термальный, который является частью курортного комплекса, по нацпроекту «Культура» завершился ремонт зрительного зала в ДК «Ритм», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатского края Отремонтированный зрительный зал ДК «Ритм»

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В зрительном зале ДК «Ритм» появились полимерные наливные полы и перегородки, провели облицовку стен, обрамление сцены, выполнены электромонтажные работы, установлены новые светильники и устройство управления освещением. Также установлены специальные подвесные звукопоглощающие потолки.

«В отремонтированном зрительном зале создана безопасная зона эвакуационного выхода, установлены звукопоглощающая и резонирующая система для объёмного звучания, театральное покрытие сцены, профессиональный свет, противопожарные двери, антрактно-раздвижной занавес», — уточнили в министерстве культуры Камчатки.

Новогодние мероприятия пройдут уже в обновленном зрительном зале.

В 2022 году по нацпроекту «Культура» будет капитально отремонтирован фасад здания ДК «Ритм».

За 2021 год по нацпроекту на Камчатке капитально отремонтировали три районных дома культуры и школу искусств.

«Дети — наше будущее. И от того, как мы их воспитаем, зависит дальнейшее развитие страны. Нашим детям нужно как можно больше устраивать показы качественных отечественных фильмов, как современных, так и советских. Особенно фестивали и показы необходимо проводить в отдаленных сельских поселениях, как раз в обновленных домах культуры и библиотеках», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, народный артист России Андрей Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал как можно быстрее провести конкурсные процедуры по завершению строительства театра кукол.