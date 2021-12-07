Оренбург, 7 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области перед судом предстанет группа иностранцев. Они пытались сбыть более 1 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По уголовному делу проходит пять человек, из которых четверо — иностранцы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием итернета, группой лиц по предварительном сговору в крупном размере.

По версии следствия, осенью 2019 года мужчины, проживающие в Московской области, согласились на предложение неизвестного гражданина распространять наркотики в разных российских городах, в том числе Оренбурге и Орске. С незнакомцем злоумышленники общались посредством мессенджеров.

В январе и марте группа пыталась сбыть наркотики на территории Оренбуржья, но была задержана правоохранителями. Из незаконного оборота изъяли более 1 кг героина.

Уголовное дело в отношении неизвестного соучастника выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении пяти человек с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.