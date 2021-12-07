Ставрополь, 7 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 5 декабря 2021 года пропал 13-летний мальчик. В результате его поисков было найдено тело несовершеннолетнего со следами огнестрельного ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили 7 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошел в Советском районе Ставрополья. Как выяснилось в ходе проверки, двое несовершеннолетних жителей села Нины пошли 5 декабря за грибами в находившуюся неподалеку от населенного пункта лесополосу. С собой у одного из них было охотничье ружье, которое, как он пояснил позже, было найдено им в лесу в 2019 году. Из этого огнестрельного оружия и был произведен выстрел в сторону погибшего.

«С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошёл выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье»,— говорится в сообщении СКР по региону.

При каких обстоятельствах был сделан выстрел, предстоит установить следователям. В настоящее время расследование уголовного дела передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Ставропольского края.