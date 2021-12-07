Вашингтон, 7 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Министерство обороны США намерено запросить у американского Конгресса средства на финансирование двух секретных программ по созданию новых ударных беспилотников. Об этом министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заявил в интервью, 6 декабря опубликованном в газете Politico.

U.S. Air Force Беспилотник

По словам Кендалла, в его распоряжении имеются две программы, которые он намерен «в той или иной форме» предусмотреть в бюджете на 2023 финансовый год. Министр пояснил, что имеет ввиду боевые беспилотные летательные аппараты, а точнее, «беспилотные платформы, предназначенные для совместной работы с истребителями, такими как F-22 или F-35».

«С другой стороны, они работают совместно с бомбардировщиками, такими как B-21». Фрэнк Кендалл

Кендалл, отметил, что эти программы будут заявлены в бюджетном запросе Пентагона, который будет направлен в Конгресс США в начале 2022 года. Это засекреченные программы, но он «попытается сделать всё для их запуска в 2023 году».

Как сообщало ИА REGNUM, на авиабазе Клир в штате Аляска (США) официальной церемонией завершилось строительство радиолокационной станции противоракетной обороны (ПРО) с большой дальностью распознавания целей (LRDR, Long Range Discrimination Radar).