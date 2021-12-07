Кызыл, , 08:39 — REGNUM В Туве на самоизоляцию из-за коронавируса находятся учащиеся 58 школьных классов и 44 групп в высших и средних специальных учебных заведениях, а также воспитанники 11 групп в детсадах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего, таким образом, на карантин отправлено 1765 детей. За минувшую неделю с 28 ноября по 5 декабря COVID-19 был диагностирован у 32 школьных учителей, десяти сотрудников детских садов и двоих работников ссузов и вузов.

«Самое большое число детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией, приходится на школы, там за неделю зарегистрировано 76 случаев. Среди воспитанников детских садов страшной инфекцией заразилось 14 несовершеннолетних, среди студентов — 17 человек», — отметили в правительстве.

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