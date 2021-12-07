Вашингтон, 7 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Действия самолёта-разведчика ВВС США, который 3 декабря сблизился с российским лайнером над Чёрным морем, не представляли опасности. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге.

Pxhere.com Airbus

По его словам, опасности столкновения не возникло, как не было небезопасных и непрофессиональных манёвров со стороны американских военных. Произошла ситуация, «которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения».

Более того, «тысячи раз» по всему миру происходят случаи, когда два самолёта оказываются на одной высоте, добавил представитель американского оборонного ведомства.

«Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря лайнеру Airbus компании «Аэрофлот» пришлось резко снизиться из-за появившегося поблизости самолёта-разведчика ВВС США. Этот самолёт пересекал маршрут, установленный для гражданских воздушных судов, и не отвечал на запросы органов обслуживания полётов.

Читайте также: Самолеты НАТО у границ РФ создают угрозу гражданской авиации — Захарова