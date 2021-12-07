Свободный, Амурская область, 7 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Дорожник». Компания поставляла администрации города Свободный остановочные комплексы без конкурса и по завышенным ценам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

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С руководителем предприятия было заключено 26 договоров, каждая автобусная остановка стоила 295 тыс. рублей. Эту цену надзорный орган счёл завышенной. Муниципальное задание исполнялось без закупочных мероприятий и конкурсных процедур.

Нарушения обнаружили сотрудники УФСБ региона. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщало ИА REGNUM, руководившая администрацией города Сковородино Амурской области Татьяна Безуглова стала фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате бюджетных средств. Её подозревают в хищении 177 тыс. рублей.