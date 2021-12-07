Пенза, , 08:36 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области по состоянию на 7 декабря достигло 4346 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 642 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 68 386 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области помощь инфекционным больным оказывают 12 лечебных учреждений. В пиковые моменты были перепрофилированы 24 медучреждения. На обычный режим работы перешли городские поликлиники, межрайонные и районные больниц, амбулатории, участковые больницы и ФАПы.

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