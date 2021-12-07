Курган, 7 декабря 2021, 08:36 — REGNUM Жалоба врачей Курганской больницы скорой медицинской помощи обернулась обращением в Следственный комитет РФ. Региональный департамент здравоохранения завершил свою проверку, проводившуюся по обращению сотрудников данного медучреждения, сообщает оперштаб.
«Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей в больнице скорой медицинской помощи, среднего и младшего медицинского персонала превышает в уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19», — отметили в департаменте.
Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где приём начинается в 13:30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице.
Вместе с этим выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам в период с января по середину ноября 2021 года. К примеру, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения. Информация о вышеуказанных фактах передана департаментом в СУ СК РФ по Курганской области.
Подтвердились факты увольнения как и приёмов на работу новых врачей данной больницы. В 2021 году покинули учреждение 15 врачей, в том числе четверо по причине выхода на пенсию, шестеро — по причине перехода на работу в «красной зоне», ещё четверо — по причине переезда в другой регион. При это принято на работу в больницу скорой медицинской помощи восемь новых врачей. Схожая ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками: из 41 уволившегося фельдшера 26 перешли на работу в «красную зону», принят 31 фельдшер.
«Учитывая итоги проверки, очень жаль, что некоторые специалисты тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению», — отмечается в официальном сообщении департамента здравоохранения Курганской области.