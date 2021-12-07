Курган, 7 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Жалоба врачей Курганской больницы скорой медицинской помощи обернулась обращением в Следственный комитет РФ. Региональный департамент здравоохранения завершил свою проверку, проводившуюся по обращению сотрудников данного медучреждения, сообщает оперштаб.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

«Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей в больнице скорой медицинской помощи, среднего и младшего медицинского персонала превышает в уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19», — отметили в департаменте.

Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где приём начинается в 13:30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице.

Вместе с этим выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам в период с января по середину ноября 2021 года. К примеру, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения. Информация о вышеуказанных фактах передана департаментом в СУ СК РФ по Курганской области.

Подтвердились факты увольнения как и приёмов на работу новых врачей данной больницы. В 2021 году покинули учреждение 15 врачей, в том числе четверо по причине выхода на пенсию, шестеро — по причине перехода на работу в «красной зоне», ещё четверо — по причине переезда в другой регион. При это принято на работу в больницу скорой медицинской помощи восемь новых врачей. Схожая ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками: из 41 уволившегося фельдшера 26 перешли на работу в «красную зону», принят 31 фельдшер.

«Учитывая итоги проверки, очень жаль, что некоторые специалисты тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению», — отмечается в официальном сообщении департамента здравоохранения Курганской области.