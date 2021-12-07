Томск, 7 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. С 12 декабря новый скорый поезд свяжет города Томск и Новосибирск. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Bilden tagen av Fredrik Tellerup Вагон купе

Уточняется, что с вводом нового графика движения поездов на маршрут Томск-2 — Новосибирск назначен новый скорый поезд № 869/870.

Состав будет курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути — пять часов пять минут. В обратном направлении поезд будет отправляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит четыре часа 49 минут.

В пути предусмотрено шесть остановок. Стоимость поездки по полному маршруту — от 650 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый регулярный грузовой поезд выехал из города Уве (провинция Ганьсу, Китай) в Тбилиси.

Читайте также: Между Китаем и Грузией начал курсировать регулярный грузовой поезд