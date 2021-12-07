Бразилиа, 7 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Штрафу в размере $1,9 млн за «некачественное предоставление услуг» подвергнуто бразильское национальное подразделение американской компании Meta, которая владеет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером Whatsapp. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу.

Pixabay.com Facebook

«4 октября в результате сбоя работы приложений они были недоступны в течение около шести часов, что затронуло более 91 тыс. пользователей Facebook, более 90 тыс. пользователей Instagram и свыше 156 тыс. пользователей Whatsapp в Бразилии», — говорится в сообщении.

Также глава управления Фернанду Капес отметил, что в этом случае произошло очевидное нарушение предоставления услуг миллионам пользователей, как в Бразилии, так и во всем мире.

«Несмотря на то что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеют место отношения потребления», — пояснил он.

При этом в управлении также заявили о ряде выявленных нарушений со стороны Meta в пользовательских соглашениях и добавили, что считают отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг незаконным.

Отметим, крупный сбой в работе Facebook, Instagram, Whatsapp и некоторых других сервисов произошел 4 октября и продолжался в течение более чем шести с половиной часов.