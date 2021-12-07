Москва, 7 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В состав команды вошли вратари — Иван Федотов (ЦСКА), Александр Самонов (СКА) и Тимур Билялов («Ак Барс»).

В линии защиты будут играть Александр Елесин, Алексей Марченко («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев («Металлург»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов («Авангард»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»).

Из нападающих в команду вызваны Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (ЦСКА), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (СКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский («Авангард»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков, Артём Галимов («Ак Барс»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»), Егор Коршков («Локомотив») и Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Напомним, Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, турнир пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве.