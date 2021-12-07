Буэнос-Айрес, 7 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Аргентина получила большую выгоду от выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза — это привело к растущему спросу на продукцию южноамериканской страны, по данным расследования газеты El Cronista, опубликованного 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В первые девять месяцев 2021 года Аргентина достигла положительного сальдо платежного баланса с Соединенным Королевством США в размере 439 миллионов долларов за счет экспорта сои, вина, кукурузы и риса. Аргентинские экспортеры уверены, что эта тенденция сохранится и влияние Brexit окажется позитивным.

Согласно информации, собранной правительством Аргентины на основе данных таможенной службы Соединенного Королевства, экспорт Аргентины на Британский архипелаг вырос на 12,7% в 2020-м, первом году Brexit, в то время как импорт упал на 28,5%.