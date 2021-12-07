Тбилиси, 7 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Курс истории Грузии, изложенный в новых школьных учебниках, содержит правдивую информацию о том, что происходило в стране. Данное заявление обнародовала пресс-служба минобразования республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В министерстве отреагировали на нападки со стороны оппозиции на то, как в недавно изданном учебнике для девятых классов освещается современная история. В партии «Дроа» («Пора») считают его «пропагандистским». В минобразования с обвинениями не согласны.

«Один абзац посвящён смене власти в результате выборов 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта» вместо партии «Национальное движение». В учебниках рассказывается обо всех политических лидерах за годы независимости и о периоде их деятельности», — отметили в ведомстве.

Напомним, 5 декабря лидер партии «Дроа», депутат парламента Елена Хоштария выступила против того, что в новом учебнике основателю правящей партии, крупнейший в стране бизнесмен Бидзине Иванишвили даются хвалебные отзывы. 6 декабря члены её партии вышли на акцию протеста к зданию минобразования, поставили палатки и заявили, что будут там находиться, пока не добьются своей цели.