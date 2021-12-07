Кабул, , 08:33 — REGNUM Критикуя прекращение помощи Афганистану под предлогом прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывший специальный посланник США в Афганистане сказала, что Вашингтон поставил Афганистан в очень большую зависимость от своих интересов.

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», бывший специальный представитель США по Афганистану и Пакистану Лорел Миллер написала в Твиттере о продолжающемся гуманитарном кризисе в Афганистане:

«Решение США вывести войска показывает, что Вашингтон решил, что может позволить возвращение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, потому что случилось именно так, как было предсказано».

Ссылаясь на катарские соглашения, она добавила:

«Если предотвращение возвращения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечало интересам национальной безопасности Америки, то почему США фактически наказывают афганский народ за этот результат?».

«Действительно, официальные лица США давно говорили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что приход к власти военным путем снова превратит их в «правительство-изгой», но это был дипломатический ход», — сказала Миллер.

Соединенные Штаты также заявили в то время, что будут поддерживать афганский народ посредством помощи в целях развития и дипломатическими усилиями.

Бывший спецпосланник США в Афганистане продолжила:

«Внезапное прекращение помощи имеет негативные последствия, потому что Соединенные Штаты и другие доноры в значительной степени способствовали зависимости Афганистана от их собственных интересов».

Он отметил, что, хотя санкции США не привели к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они «убили всю афганскую экономику».

«Миллион афганских детей может умереть этой зимой. Бывшие и нынешние афганские официальные лица, климат — все повинны в нынешнем гуманитарном и экономическом кризисе», — сказала Миллер, имея в виду шокирующие оценки количества потенциальных жертв афганского кризиса.