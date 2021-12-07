Лондон, 7 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Решение о возможном «дипломатическом бойкоте» зимних Олимпийских игр в Пекине пока не приняли окончательно власти Великобритании. Об этом 7 декабря сообщает издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как пояснил изданию высокопоставленный источник в правительстве, решение в связи с возможным бойкотом Олимпиады ещё не принято. Не исключено, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран «Группы семи» (G7), которая запланирована на 10−12 декабря в Ливерпуле. Уточняется, что официального ответа Лондона, скорее всего, следует ожидать на этой встрече.

Решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае первыми приняли США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что союзники и партнёры за рубежом уже оповещены о данном решении. При этом подчёркивалось, что Вашингтон оставил за своими партнёрами право самостоятельно принимать решение об участии или бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, причиной дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине стали приписываемые КНР репрессии уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали решение США о дипломатическом бойкоте «претенциозным» и «искажающим дух Олимпийской хартии»