Нур-Султан, 7 декабря 2021, 08:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря провел в Нур-Султане встречу с первым президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил Назарбаева с Днем первого президента, который отмечается в первый день декабря в знак признания выдающихся заслуг основателя независимого Казахстана», — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что благодаря глубоко продуманному политическому курсу, обозначенному Нурсултаном Назарбаевым, братский Казахстан достиг огромных успехов во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни.
«Президент Узбекистана высоко оценил личный вклад Елбасы в развитие стратегического партнёрства между Узбекистаном и Казахстаном. Логическим продолжением интенсификации контактов стало подписание Декларации о союзнических отношениях», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на встрече обсуждены вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.