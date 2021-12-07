Астана, 7 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря провел в Нур-Султане встречу с первым президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

«В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил Назарбаева с Днем первого президента, который отмечается в первый день декабря в знак признания выдающихся заслуг основателя независимого Казахстана», — говорится в сообщении.

Мирзиёев отметил, что благодаря глубоко продуманному политическому курсу, обозначенному Нурсултаном Назарбаевым, братский Казахстан достиг огромных успехов во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни.

«Президент Узбекистана высоко оценил личный вклад Елбасы в развитие стратегического партнёрства между Узбекистаном и Казахстаном. Логическим продолжением интенсификации контактов стало подписание Декларации о союзнических отношениях», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на встрече обсуждены вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.