Москва, , 08:30 — REGNUM Власти Кипра внесли изменения в новый недельный реестр деления стран мира на эпидемические категории из-за пандемии коронавируса, передаёт 7 декабря ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Кипр A.Savin

Так, Мальта из оранжевой зоны переведена в более низкую, красную зону. Таким образом оранжевая зона сократилась до 14 стран. При этом Россия осталась в красной категории. ПЦР-тест по прибытию сдают и привитые, и невакцинированные граждане.

Новая классификация стран будет действовать в период с 9 по 15 декабря 2021 года. После добавления в список Мальты, в красной зоне в течение семь дней будут находиться 47 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд новых ограничений, связанных с выявлением нового штамма коронавируса «Омикрон» введены советом министров Кипра.

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