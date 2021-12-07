* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:29 — REGNUM Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало новое формирование под названием «Зеленое подразделение» для предотвращения вырубки лесов и контрабанды.

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что для предотвращения незаконной вырубки и контрабанды древесины было сформировано «Зеленое подразделение» в составе 450 человек.

Он добавил, что 100 человек из этого подразделения будут дислоцированы в Кабуле и его окрестностях, а остальные — группами по 50 человек в Кабуле в 7 других провинциях (Кунар, Нуристан, Хост, Лагман, Пактия, Пактика и Нангархар).

Задачи «Зеленого подразделения» — предотвращение незаконного сбора и вывоза лекарственных растений, уничтожение лесов, пастбищ, охраняемых территорий и государственной собственности, предотвращение контрабанды древесины, натуральных продуктов и предотвращение браконьерской охоты на диких животных и птиц.

Шамсуддин Шариати, заместитель министра природных ресурсов и ирригации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что общественные организации также поддержат «Зеленое подразделение».

Ранее поступали сообщения о том, что объем контрабанды древесины в Пакистан из провинций Кунар, Нуристан, Хост, Пактия и Пактика увеличился в связи с развитием событий в Афганистане.

Два года назад агентство «Foreign Policy» сообщило в своем докладе, что город Чуки в провинции Кунар был в эпицентре боевых действий против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, в то же время, также был ключевым пунктом для контрабандистов при транспортировке древесины в другие части Афганистана и Пакистан.