Сеул, 7 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует потратить 363,5 трлн вон (~$307,7 млрд) или 73% бюджета на следующий год в первой половине 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства планирования и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, данная меры должна помочь ускорить восстановление экономики страны.

Известно, что средства будут направлены на поддержку карантинных мероприятий, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, а также на финансирование научных исследований.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло государственный бюджет на 2022 год 3 декабря.

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