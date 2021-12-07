Дзун-Хемчикский район, Тыва, 7 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Правоохранители в Туве разбираются в обстоятельствах ДТП с участием грузовика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 5 декабря на 1028 км федеральной трассы Р-257 «Енисей».

МВД Тувы ДТП в Туве

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 104 не справился с управлением и врезался во впереди едущий КамАЗ-6520. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля попали в больницу.

«Во время ДТП участники дорожного движения не были пристегнуты ремнем безопасности», — отметили в ведомстве.

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