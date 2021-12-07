Чебоксары, 7 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным правоохранителей, пострадавшего пытались зарезать, а потом подожгли дом, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Фигурантом уголовного дела стал 50-летний чебоксарец. В ведомстве полагают, что преступление было совершено в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года на одной из дач в Чебоксарах.

По версии следствия, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с 52-летним хозяином дачи несколько раз ударил его, а затем нанёс не менее семи ножевых ранений.

«Полагая, что знакомый скончался, злоумышленник поджог жилище и скрылся с места преступления», — говорят в следственном управлении.

Пострадавший смог выбрать из горящего дома и позвать на помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК РФ). Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 1486 пожаров, в результате которого погибли 79 человек, травмированы 72 жителя. Материальный ущерб оценивается в 26 млн рублей.