Новосибирск, , 08:27 — REGNUM Компания «Онкостар» получила от Министерства здравоохранения РФ разрешение на проведение клинических испытаний первого в стране препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины. Препарат разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (СО РАН) совместно с научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Онкостаром», сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

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«Онколитический вирус — логическое продолжение нашей работы над пептидным препаратом «Лактаптин» против рака молочной железы. Название, напомню, связано с тем, что это вещество вызывает апоптоз, то есть отмирание раковых клеток. Добившись хороших результатов на лабораторных животных и полностью проведя доклинические испытания, мы задумались над повышением его таргетности и срока жизни в организме. Возникла идея использовать средством доставки живой вирус, который будет атаковать опухолевые клетки и размножаться только в них — здоровым тканям ничего не угрожает», — прокомментировал заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Рихтер.

По его словам, за основу средства был взят вирус осповакцины, который уже много лет использовался для прививок и всесторонне исследуется сотрудниками лаборатории вирусных гепатитов «Вектора» под руководством доктора биологических наук Галины Кочневой.

«По её идее из ДНК вируса осповакцины мы вырезали два гена: вирусного ростового фактора и тимидинкиназы. Вместо первого вставили ген, синтезирующий белок лактаптин, а вместо второго — ген, синтезирующий иммуностимулирующий белок. Вирус, как и раковая клетка, нацелен на интенсивное размножение. Удалив названные два гена, мы на два порядка повысили его атенуированность, то есть способность воспроизводиться в клетках определенного типа, в нашем случае — в опухолевых», — уточнио Рихтер.

Испытания начнутся в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. На первой стадии клинических испытаний проверяют безопасность препарата, на второй — его эффективность в узкой группе пациентов, третий этап предполагает широкую рандомизированную выборку в нескольких медицинских центрах. Первая фаза начнется в феврале-марте и продлится около года.