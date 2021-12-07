Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском государственном национальном исследовательском университете, где в сентябре произошла стрельба и десятки человек получили ранения, в том числе смертельные, не работала сигнализация. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Охранная сигнализация Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Информресурс опубликовал итоги проверки вуза со стороны Федерального казначейства. Университет якобы допустил неправомерное использование 35,6 млн рублей, выделенных из бюджета РФ. В частности, вуз принял и оплатил работы по установке системы видеонаблюдения, а также оборудования системы контроля и управления удаленным доступом, в неработоспособном состоянии и не отвечающим требованиям пожарной безопасности.

Напомним, 20 сентября 2021 года на территории пермского университета студент устроил стрельбу. Ранения получили более 40 человек. Шестеро были убиты. Очевидцы утверждают, что ни сирен, ни оповещений о ЧП в вузе не прозвучало.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский стрелок проходит психолого-психиатрическую экспертизу