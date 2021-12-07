Кабул, , 08:25 — REGNUM Глава Палаты промышленности и шахт провинции Балх по поводу неблагоприятной экономической ситуации в Мазари-Шарифе, говорит, что более 500 малых и крупных производственных предприятий в провинции Балх имеют лицензии на осуществление своей деятельности; но 90 процентов этих предприятий в настоящее время не работают из-за распространения коронавируса и недавних политических событий в Афганистане.

По сообщению информационного агентства «Шафакна»; экономика Афганистана, особенно города Мазари-Шариф; столицы провинции Балх, за последние два десятилетия добилась значительных успехов: местные и иностранные бизнесмены открыли множество фабрик и компаний, обеспечив работой сотни тысяч граждан.

Пандемия коронавируса застопорила трансформацию экономической системы Афганистана, тысячи людей потеряли работу из-за закрытия заводов и компаний, у людей нет надежды на возобновление работы и улучшение экономической ситуации.

Мохаммад Ясин Акбари, глава Палаты промышленности и шахт Балха, в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в городе Мазари-Шариф говорит: в провинции Балх лицензировано более 500 малых и крупных производственных предприятий; но 90 процентов этих предприятий в настоящее время не работают из-за распространения коронавируса и политических потрясений.

Ссылаясь на замораживание афганских активов в иностранных банках, он сказал:

«Замораживание афганских активов — одна из серьезных проблем, поэтому проведение операций во внутренних банках стало весьма проблематичным, и эта проблема оказала разрушительное воздействие на предприятия».

Глава Палаты промышленности и шахт Балха подчеркнул, что владельцы предприятий импортировали сырье из-за рубежа посредством банковских операций; но теперь процесс импорта сталкивается с проблемами, потому что перевод денег осуществить не так просто, как раньше.

Он призвал мировое сообщество разморозить афганские активы, чтобы возобновить функционирование экономики Афганистана.

Последние политические события, особенно бегство образованных людей из страны и строгие правила, введенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвали экономический кризис в Афганистане, и тысячи людей в Мазари-Шарифе и других афганских городах в настоящее время остались без работы и стараются заработать себе на кусок хлеба.