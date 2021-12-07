Лос-Анджелес, США, , 08:24 — REGNUM Симу Лю, исполнивший главную роль в кинокомиксе Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», отреагировал на новость о том, что киностудия дала «зелёный свет» производству сиквела. Публикацию актёр разместил 7 декабря на своей twitter-странице.

«Шан-чи и легенда десяти колец» Скриншот с YouTube

«Так сильно провалились, что получили сиквел!!», — пошутил Лю в посте. Отметим, что таким образом актёр решил ответить на комментарии сетевых критиков, которые заявили, что результат проката «Шан-Чи и легенда десяти колец» уступает кассовым сборам фильмов Marvel, которые вышли на экраны до начала эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/SimuLiu/status/1467957219387797504

Напомним, лента «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрала в прокате США $224,5 млн, а в мире — $431 млн. Таким образом, она заняла восьмую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2021 года.

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