Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что властям США необходимо отказаться от идеи финансирования станций зарядки электромобилей и введения налоговых льгот для них. Об этом он сказал 6 декабря в интервью The Wall Street Journal.

Tesla Supercharger (сс) freegreatpicture.com

По словам предпринимателя, ненужное финансирование предусмотрено законопроектом об инфраструктуре, разработанном администрацией президента США Джо Байдена. Власти рассчитывают помочь предприятиям, которые объединены в профсоюзы. Компания Tesla в их число не входит.

«Может быть, будет лучше, если закон не будет принят, — сказал Маск. — Я буквально говорю: избавьтесь от всех субсидий … я думаю, что правительству следует просто постараться уйти с дороги и не препятствовать прогрессу».

Ранее Илон Маск предложил способ борьбы с геронтократией в США. По его словам, нужно установить «возрастной порог, после которого уже нельзя баллотироваться на тот или иной государственный пост».

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