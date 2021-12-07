Нью-Йорк, США, 7 декабря 2021, 08:24 — REGNUM Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что властям США необходимо отказаться от идеи финансирования станций зарядки электромобилей и введения налоговых льгот для них. Об этом он сказал 6 декабря в интервью The Wall Street Journal.

Tesla Supercharger
Tesla Supercharger
(сс) freegreatpicture.com

По словам предпринимателя, ненужное финансирование предусмотрено законопроектом об инфраструктуре, разработанном администрацией президента США Джо Байдена. Власти рассчитывают помочь предприятиям, которые объединены в профсоюзы. Компания Tesla в их число не входит.

«Может быть, будет лучше, если закон не будет принят, — сказал Маск. — Я буквально говорю: избавьтесь от всех субсидий … я думаю, что правительству следует просто постараться уйти с дороги и не препятствовать прогрессу».

Ранее Илон Маск предложил способ борьбы с геронтократией в США. По его словам, нужно установить «возрастной порог, после которого уже нельзя баллотироваться на тот или иной государственный пост».

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