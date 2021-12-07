Вашингтон, 7 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Китайская экономика по своему объему может превысить экономику США в 2−3 раза. Такое мнение 7 декабря высказал американский инженер и предприниматель Илон Маск в ходе видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

Heisenberg Media Илон Маск

«США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза», — сказал он.

Также Маск добавил, что, по его мнению, человечество в настоящее время движется «к интересному и разнообразному миру».

«Надеюсь, что мы не будем забывать, что все мы люди», — уточнил американский предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря генеральный директор компании Tesla Motors Илон Маск предложил ввести возрастной порог для участия в выборах на тот или иной пост в США.