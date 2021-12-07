Абакан, , 08:23 — REGNUM Заболеваемости ОРВИ среди детей резко возросла в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в республиканском министерстве здравоохранения.

Измерение температуры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

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В связи с этим в регионе принято решение о дополнительном развёртывании инфекционных коек для детей в республиканской инфекционной больнице (30 коек) и Белоярской районной больнице (15 коек).

Кроме того, серьёзно возросла нагрузка на скорую помощь и неотложные бригады детских поликлиник, особенно в Абакане и Черногорске.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России.

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