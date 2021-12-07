Владивосток, , 08:26 — REGNUM Регионы Дальнего Востока получат почти 6 млрд рублей на предотвращение лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Лесной пожар

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Отмечается, что в 2021 году в России произошло почти 15 тыс. пожаров на более чем 10 млн га, почти 90% из них — в Дальневосточном Федеральном округе.

«Первоочередная задача сейчас — проанализировать те упущения, которые не позволили оперативно не только тушить пожары, но и не допустить их возникновение. И предварительный прогноз по пожарам на 2022 год тоже неутешителен», — заявил министр природных ресурсов России Александр Козлов.

Основные средства будут направлены именно на недопущение лесных пожаров. В частности, Приморье получит более 200 млн рублей на наземный мониторинг, авиапатрулирование и, непосредственно, на тушение природных очагов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ увеличит финансирование охраны лесов от пожаров более чем в два раза, с 6 до 14,2 млрд рублей, заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.