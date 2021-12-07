* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:22 — REGNUM Управление специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана США (SIGAR) опубликовало отчет, в котором указаны высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», офис специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана в отчете, посвященном кабинету талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал имена высокопоставленных лиц движения, подпадающих под санкции.

Согласно сообщению, в санкционный список включены премьер-министр Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Хасан Ахунд, и его заместители мулла Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи.

В сообщении также говорится, что Маулави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам, заместитель министра обороны Мохаммад Фазыл Мазлум, глава управления пенитенциарных учреждений Нуреддин Тораби и министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани также находятся под действием санкций.

SIGAR объявила, что в санкционный список также включены Мохаммад Ибрагим Садр, заместитель министра внутренних дел Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам безопасности; Абдул Хак Васек, исполняющий обязанности главы разведки; и Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Управление Специального генерального инспектора подчеркивает, что санкции по отношению к этим лицам применены за преступные деяния.