Самара, , 08:25 — REGNUM Среднесуточный расход кислорода уменьшился на 46% в медицинских учреждениях Самарской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Больница Yarregion.ru

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба региона.

Сообщается, что в области снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом уровень заболеваемости остается высоким.

«На амбулаторном этапе почти на 19% снизилось число пациентов с COVID-19, на 12% — с ОРВИ и пневмонией. На стационарном этапе зафиксировано снижение числа пациентов с коронавирусом и подозрением на него почти на 51%, соответственно уменьшился и среднесуточный расход кислорода — на 46%», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, который сообщил о динамике заболеваемости COVID-19 за неделю.

Отмечается, что в настоящее время в больницах области получают лечение 3866 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. При этом свободными остаются 48,3% коек.

Согласно данным на 6 декабря в регионе за сутки выявили 865 носителей коронавируса.