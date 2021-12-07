Лондон, , 08:22 — REGNUM Британские власти пока не приняли решение о возможном дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине. Об этом 7 декабря сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что Лондон ещё не принял решение, но активно обдумывает позицию. Этот вопрос может быть обсуждён на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Ливерпуле в 10−12 декабря.

Напомним, 6 декабря США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Поводом для этого стали приписываемые Китаю репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай выступил категорически против политизации спорта и призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту соревнований, чтобы не навредить отношениям двух стран.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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