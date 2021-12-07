Майминский район, Алтай, , 08:21 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (+20).

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Диагноз также подтвердился у жителей Шебалинского, Кош-Агачского, Онгудайского, Чемальского и других районов. В Горно-Алтайске суточный прирост опустился до 1 нового случая. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 24 603.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 62, за весь период — 22 330. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 594, за весь период — 338 043», — отметили в оперштабе.