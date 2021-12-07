Вашингтон, 7 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Несправедливым» является приговор экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи, осужденной на четыре года тюрьмы. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенного 6 декабря пресс-службой Госдепартамента США.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Глава Госдепа также назвал решение суда «еще одним вызовом демократии и справедливости» в республике. Он потребовал от военных, которые захватили власть в Мьянме, немедленно освободить Аун Сан Су Чжи, а также «всех несправедливо задержанных».

Кроме того, Блинкен призвал руководство страны вернуться «к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами для того, мирно разрешить сложившуюся ситуацию».

Читайте также: Экс-главу Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Мьянму прибыл специальный посланник Китая по делам Азии Сунь Госян, которого направили из-за продолжающегося в республике вооруженного конфликта.